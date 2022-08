Haj fødte fire unger i Kattegatcentret - to af dem blev spist

På ti minutter kom der to unger mere, og de er flyttet over i et midlertidigt bassin.

Det var en sorttippet revhaj i samme bassin, der slugte de to nyfødte fredag. Ifølge marinbiologen kan det have været fosterhindevæske og blod i bassinet fra fødslen, der fik revhajen til at gå til angreb på de forsvarsløse unger.

Revlehajer er drægtige i op til et år, men det var noget af en overraskelse for de ansatte, at der kom unger. Centret vidste nemlig ikke, at revlehajen var drægtig.

Derfor er det også en stor nyhed for marinbiologen, da det ikke er ofte, at revlehajer i fangenskab føder unger.

- Orv, det er meget sjældent.

- Jeg tror, vi er nummer tre eller fire i Europa, som har haft held med at avle på den her meget elegante og fascinerede revlehaj, siger Rune Kristiansen.