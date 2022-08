Når man sidder der ved natlampen og læser højt for det yngste og tredje barn i rækken, kan man komme til at tænke på, om man nu gør det rigtigt? Om nu tusindvis af timer med højtlæsning og læsetræning gennem årene har gjort de små til bedre læsere, eller om det bare har været hyggeligt?

De seneste år har danske forældre igen og igen fået at vide, hvor vigtigt det er, at deres børn lærer at læse, hvis de vil klare sig i livet. Og at lige præcis, når det gælder læsning, bliver forældrene nødt til at hjælpe.