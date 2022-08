Psykiatrien kendte mistænkt: Forløb op til skyderi i Field's granskes

- Det er ikke sikkert, at vi altid kan forhindre ulykkelige situationer som denne, men vi er nødt til at se på vores egen indsats forud for hændelsen og se, hvilke erfaringer vi kan lære af, så vi i fremtiden minimerer risikoen for, at noget lignende sker igen.

Tre personer døde og flere blev alvorligt såret, efter at en gerningsmænd skød omkring sig i Field’s for en måned siden. Efterfølgende har psykiatriens arbejde været i fokus.

Den formodede 22-årige gerningsmand blev dagen efter varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling sigtet for drabene og drabsforsøg.