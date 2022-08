04/08/2022 KL. 19:30

Datatilsynets forbud mod Chromebooks i Helsingørs skoler skaber usikkerhed op til skolestart

En sag om skoleelevers datasikkerhed i Helsingør får kommuner andre steder i landet til at holde vejret. I Helsingør mener man, at der nu er kommet styr på det, og forventer at tage Chromebooks i brug, når skolerne mandag åbner efter sommerferien.