Minister om udskudt gasfelt: Ikke optimalt under russisk krig

Klimaministeren er dog fortrøstningsfuld.

- Danmark har heldigvis flere forsyningsmuligheder for gas til både Danmark og Sverige, herunder biogas. Regeringen har løbende over for TotalEnergies understreget vigtigheden af at have Tyra færdig til tiden, særligt siden Ruslands invasion af Ukraine, siger han.

De otte gamle platforme blev pillet ned, fordi havbunden under feltet var sunket som følge af udvindingen. Nogle af benene skulle forlænges, og der skal opføres helt nye proces- og beboelsesplatforme.

Tyra II forventes at kunne producere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, når det er færdigt.

Danmarks gasforbrug var i 2021 på 2,15 milliarder kubikmeter gas. Det svarer til 0,4 procent af EU’s samlede gasforbrug.