Gymnasieelever: Alkoholforbud skubber festen ud i utrygge rammer

Det er også et af de forslag, som Sundhedsstyrelsen kommer med i brevet. Her opfordres der til, at der skal være et generelt forbud mod servering af alkohol over den grænse.

Ifølge styrelsen bør skolerne også forpligte sig til at gøre studieturene alkoholfrie. Men også det forslag møder modstand hos gymnasieeleverne.

- Begrundelsen er den samme. Det ender med, at de unge finder et alternativt sted at drikke alkohol. Man skal jo huske på, at de er gamle nok til at købe det selv, siger forkvinden.