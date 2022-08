Forslag: Drop alkohol på ungdomsuddannelser i efteråret

Et af dem går på at forbyde alkohol til fester fra skolestart og frem til efterårsferien, så nye elever kan lære hinanden at kende, uden at alkohol spiller ind.

I brevet foreslås det også, at studieture og øvrige arrangementer på skolen gøres 100 procent alkoholfri, ligesom skolerne opfordres til at forbyde salg af drikkevarer med en alkoholprocent på over 5.

Baggrunden for opfordringen er Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om unges indtag af alkohol, som blev meldt ud i foråret.