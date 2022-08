SSI udvikler RS-vaccine til spædbørn: Viser lovende resultater

- Vores studie understreger, at immunsystemets alder spiller en rolle for vacciners effekt. Vi har i dette studie fundet et lægemiddel, der er skræddersyet til at være effektiv i det tidlige liv, siger afsnitsleder Gabriel Kristian Pedersen fra SSI i meddelelsen.

- Det kan gøre det muligt at vaccinere spædbørn mod ikke kun RS-virus, men potentielt set også influenza, coronavirus og andre alvorlige infektioner, lyder det videre.

Alle kan som udgangspunkt blive ramt af virusset, men det er især børn og immunsvækkede ældre, der er i risikozonen.

Infektionen kan medføre vejrtrækningsproblemer, men starter typisk som nysen eller en snottet næse. Feber er også et almindeligt symptom.