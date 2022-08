Abekopper spreder sig, og eksperter anbefaler vaccination af risikogruppen

Smitten med abekopper har taget fart de seneste uger, og antallet af syge rundede tirsdag de første hundrede – 101 for at være helt nøjagtig. Det får Sundhedsstyrelsen til at skrue op for indsatsen for at begrænse abekopper, som hovedsageligt har ramt mænd, der har sex med mænd. Men sygdommen kan også ramme alle andre.