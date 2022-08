- De seks danske fly, der alle er stationeret på Luke Air Force Base, bliver inspiceret inden næste flyvning. Indtil videre er der fundet fejl på to af disse, siger kommunikationschef Thorbjørn Hein til mediet.

Det er ikke kun danske fly, den er gal med. Myndigheder over hele verden gennemgår for tiden et ukendt antal fly fra leverandøren, hvor adskillige fly er ramt af samme produktionsfejl.

De mangelfulde katapultsæder, som skal sendes ud af flyet sammen med piloterne, virker ikke, fordi hylstrene med eksplosiver mangler det magnesium-pulver, som antænder brændstoffet.