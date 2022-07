Forsvarschefer skal på kursus efter krænkelsessager

Marie Sihm, som er medstifter og næstforkvinde i foreningen Kvindelige Veteraner, siger til Politiken, at hun ser uddannelsespakken som et godt første skridt.

Men hun tror stadig, at der er behov for, at området bliver opprioriteret med flere ressourcer, tilføjer hun over for avisen.

Venstre, De Radikale og Enhedslisten kaldte torsdag forsvarsminister Morten Bødskov (S) i samråd på baggrund af TV 2’s dokumentar.

Forsvaret lancerede i 2019 en række tiltag mod krænkelser. Det var blandt andet en hotline, hvor man kan rapportere krænkende adfærd.