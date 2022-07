Forsker: Velfærds-uddannelsernes problemer har eksisteret længe

Her vil Camilla Wang, der er rektor på professionshøjskolen Absalon og forkvinde for Danske Professionshøjskoler, blandt andet pege på indretningen af skole- og uddannelsessystemet.

- Vi har en folkeskole, der er meget boglig og uden særlig mange praktiske fag. Og så går 60-70 procent af en ungdomsårgang på et alment gymnasium, og det er jo alt andet lige skåret over en universitetslæst.

Men ligesom Jan Thorhauge Frederiksen mener hun, at der skal fokus på rammerne for det arbejdsliv, der venter på den anden side af uddannelsen.

- Det har stor betydning, hvordan det arbejdsliv tager sig ud i medierne, i offentligheden og blandt de unges familie og venner.

- Der får de unge et indtryk af, at det er hårdt arbejde, at man ikke altid har de kolleger, man burde, og at det kan være svært at få mulighed for at bruge sin faglighed. Det er kritisk, for vi har brug for dygtige medarbejdere på de her områder, siger hun.