Prins Felix er blevet optaget på CBS

Prinsen, der er anden søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, blev student fra Gammel Hellerup Gymnasium i juni 2021.

Efterfølgende startede han på Hærens Løjtnantuddannelse, men valgte efter kort tid at lægge militæruddannelsen på hylden.

Prinsen kommenterede dengang ikke selv på, hvorfor han havde valgt at afbryde uddannelsen, men det gjorde grevinde Alexandra.

- Prins Felix stopper i militæret, fordi det simpelthen ikke ligger til ham. Derfor har han besluttet sig for at stoppe nu. Nu skal prinsen have fred og ro til at finde ud af, hvad han så skal lave, fortalte hendes presserådgiver til Billed-Bladet.