31/07/2022 KL. 14:30

For abonnenter

Simon Toftgaard Jespersen: »Det interessante er jo at blive det hele menneske«

Som formand for Muskelsvindfonden, der siden 1983 har arrangeret Grøn Koncert, er Simon Toftgaard Jespersen optaget af at normalisere mennesker med handicap. Personligt har han taget hul på et nyt kapitel af livet som far.