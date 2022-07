Derfor har politiet ikke tal på, hvor mange der var på Rådhuspladsen til Vingegaard-fejring

Rådhuspladsen var malet rødt, hvidt og gult onsdag eftermiddag, da Jonas Vingegaard skulle fejres fra balkonen på Københavns Rådhus. Flere tusinde mennesker var mødt op på pladsen for at fejre den sejrende thybo. Der har dog endnu ikke været nogen bekræftede tal for, hvor mange danskere, der rent faktisk var til stede på Rådhuspladsen.