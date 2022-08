11/08/2022 KL. 05:00

For abonnenter

»Kærlighed« til SF-politiker blev betalt af bryggerierne

Bryggeriernes nye lobbybureau, Grace, har udarbejdet Twitter-kærlighed til SF's sundhedsordfører og fået unge politikere til at overbringe kærligheden. Målet har været at forpurre indførelsen af en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol – og at få SF'eren til at modstå et pres fra Kræftens Bekæmpelse.