Fængselsansatte udsættes for færre trusler og mindre vold

Direktøren siger, at der er indført nultolerance, så en trussel eller et overfald altid skal meldes til politiet. Der bliver sanktioneret over for de indsatte. Og så er der generelt et stort fokus på problemet blandt lederne og forebyggende samtaler med medarbejderne samt krisehjælp.

Alligevel siger Ina Eliasen, at der ikke bliver gjort nok. Hun siger, at målet - uanset hvor realistisk det måtte være - er, at der ikke er nogen ansatte, som udsættes for vold og trusler. Altså, at målet er nul.

- Det, der står tilbage, er, at der stadig er 400 episoder om året. Det er klart, at man skal ikke som medarbejder i Kriminalforsorgen acceptere at gå på arbejde og risikere at blive truet eller slået på.