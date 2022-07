Forbrugerombudsmanden har politianmeldt mediehus for tobaksreklamer

Forbrugerombudsmanden mener dog ikke, at det fritager virksomheder for deres ansvar, at deres annoncesalg er automatiseret eller sker ved brug af algoritmer eller anden teknologi.

Forbrugerombudsmanden mener, at virksomheder stadig skal sørge for, at teknologien er indrettet sådan, at de annoncer, som virksomhederne modtager betaling for at vise på deres hjemmeside, er i overensstemmelse med lovgivningen.

- Stort set al reklame for og visning af tobaksvarer og tobakssurrogater, som nikotinposer, er forbudt. De vidtgående reklame- og udstillingsforbud gælder alle steder, også i bannerannoncer på mediers hjemmesider, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Hvis en virksomheds salg af bannerannoncer er automatiseret, har virksomheden naturligvis stadig ansvaret for at sikre, at bannerannoncerne overholder den gældende lovgivning, herunder reklame- og udstillingsforbuddene for tobakssurrogater.