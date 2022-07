De jyske folketingsmedlemmer lod sig ikke slå ud, men tog kampen op, da kunstmaler Olaf Rude i 1954 afslørede de landskabsmalerier, som hænger bagest i folketingssalen. Tanken om, at man direkte fra landets fornemmeste talerstol kun havde udsigt til de typisk sjællandske røde køer, som Rude havde placeret i et lollandsk landskab, fik dem til at protestere. Udemokratisk, mente de. I Jylland er køerne sort-hvide, og hvor var de på maleriet?