Apollo mangler at få de sidste 200 gæster hjem fra udlandet

Det lykkedes efterfølgende at hente langt størstedelen hjem.

Glenn Bisgaard fortæller, at der er lavet løsninger for nogle af de resterende 200, men ikke for alle. Det hjælper dog, at strejken er slut, efter at SAS og piloterne mandag aften landede en ny overenskomstaftale.

- Det betød blandt andet, at vi mandag fik et fly afsted til Korfu som planlagt, og så fløj det videre til Kreta og hentede nogle strandede gæster, som skulle have været hjemme lørdag-søndag. Så de kom til Danmark mandag aften.

- Det er sådan nogle løsninger, vi ser på. Nogle af øerne er mindre græske øer, hvor ikke mange fly lander, og det gør det svært at finde hurtige løsninger. Men vi arbejder på højtryk, fortæller han.