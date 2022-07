Engang var det ret skamfuldt, nu gør alle det hele tiden

På en slentretur gennem København lørdag eftermiddag er jeg endt blandt turister og andet godtfolk ved restaurant Seaside Toldboden, der ligger et stenkast fra dronningens Amalienborg på den ene side og Den Lille Havfrue og Kastellet på den anden side. Jeg nyder en gylden Ipa, mens jeg betragter det pittoreske sceneri, der udspiller sig her ved indsejling til Københavns Havn. På den modsatte side af sejlrenden, hvor den gule havnebus tøffer afsted, kan jeg se Operahuset og et par krigsskibe ved Orlogsmuseet. Jo, her kan man virkelig mærke danmarkshistoriens vingesus.