Skal du på vejene i weekenden? Få overblikket over trafikken

FDM anbefaler, at man om muligt udskyder rejsen til mandag eller tirsdag og undgår de mest belastede strækninger - Autobahn A7 og A9 ned gennem Tyskland, A10 rundt om Berlin.

Bilister kan til gengæld måske glæde sig over, at kørselsforbuddet for store lastbiler om søndagen i Tyskland vil blive udvidet til at gælde både lørdag og søndag fra denne weekend og indtil udgangen af august.

