Det er blevet et hit at importere let brugte elbiler fra Tyskland til Danmark. Der er penge at spare, men der er også god grund til at passe på.

Advarslen kommer fra Henrik Hindby fra Aarhus, der var på vej til at overføre 64.000 euro – svarende til 475.000 kr. – for en næsten ny Tesla Y. Pengene skulle overføres til Autohaus Becker-Tiemann GmbH & Co., en landsdækkende kæde med forretning i Bünde ved Bielefeld.