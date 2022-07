Giganten blandt arktiske sæler på strejftog til Danmark

For nogle uger siden blev zoologen Carl Chr. Kinze, der er ekspert i hvaler og andre havpattedyr, ringet op af en mand, der mente, at han havde set en hvalros svømme sydpå ved Trekroner Fortet i Øresund ud for København.

Zoologen kørte sin naturlige skepsis i stilling, for kunne det nu passe, at den største af alle sæler på