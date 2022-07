15/07/2022 KL. 03:00

For abonnenter

Ifølge Minkkommissionen har de brudt centrale pligter, men topfolk sidder stadig i deres job

Minksagen adskiller sig fra en række andre politiske møgsager ved, at kritiserede topembedsmænd ikke straks er blevet fritaget fra tjeneste. Ifølge en professor kan det være uholdbart at have en chef siddende, der har »en økse hængende over hovedet«.