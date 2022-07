14/07/2022 KL. 06:15

Kampagne skal advare om sikkerhed ved private flyvninger til ferieøer

Det er blevet populært, at piloter tager passagerer med i deres fly ud til de danske ferieøer. Men folk skal være opmærksomme på, at der er en ekstra risiko ved de små private fly frem for kommerciel flyvning, mener Trafikstyrelsen.