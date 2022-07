Field's afholder et minuts stilhed for skudofre ved genåbning

- Vi har også rådført os med fagfolk, som fortæller os, at den bedste måde at undgå kronisk angst eller længerevarende reaktioner generelt set er, at kunder og ansatte hurtigst muligt vender tilbage til normalen.

Storcentret har været lukket i en uge, efter at tre personer blev dræbt under et masseskyderi sidste søndag. Fire andre befandt sig umiddelbart efter skyderiet i kritisk tilstand.

Københavns Politi afsluttede sit arbejde tidligere på ugen.

Field’s har siden haft lejlighed til at gennemgå og klargøre storcentret, så det igen er parat til at modtage besøgende.