I farvandet ud for Thyborøn kan man være heldig at se delfiner boltre sig i vandet. Men både en delfin-safaribåd og naturfotograf Lars Mikkelsen fik mere at se, end de havde forventet, da de for få dage siden var ude på vandet.

Mens turisterne nød synet af delfinerne, valgte en ung fisker, der stod i forstævnen af en fiskekutter,