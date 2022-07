Fængselsbetjente får bonus for at blive resten af året

Der er også optaget færre elever end sidste år på alle fire skoler, hvor man kan uddanne sig som fængselsbetjent.

Ina Eliasen siger til Berlingske, at det lave antal optagne betyder, at Kriminalforsorgen bliver nødt til at tage nogle nye, nødvendige tiltag i brug.

Men hun ønsker ikke at uddybe over for avisen, hvad Kriminalforsorgens ledelse overvejer at gøre.

Ud over bonussen til de betjente, som bliver i jobbet resten af året, skal de 35 millioner kroner ifølge pressemeddelelsen også gå til de betjente, som byder ind med overarbejde.