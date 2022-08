08/08/2022 KL. 05:00

Elbiler er ikke altid en gevinst for klimaet, nogle bliver det aldrig

Kører man kun 3.000 km i bil om året, bliver det aldrig bedre for klimaet at køre i en elbil. Kører man 7.500 km om året, går der otte-ni år, før skiftet gavner klimaet, viser ny forskning. Jo længere, man kører, jo bedre bliver klimaregnestykket. For mange kan det være klogt at vente med at skifte til en elbil, lyder rådet fra FDM og forskere ved Aarhus Universitet.