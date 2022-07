11/07/2022 KL. 07:00

En svækket jetstrøm fra vest har gjort Europa til et hotspot for hedebølger

Europa bliver i et nyt studie udpeget som et knudepunkt for hedebølger, der kan koste dyrt i menneskeliv og fødevareproduktion. Forskerne leverer også en forklaring på hvorfor. Der er mere i vente.