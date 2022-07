Udsigt til at huse udlændinge frustrerer nordjysk udvalgsformand

- Vi er glade for, at aftalen med Botilbuddet Norden ApS nu er faldet på plads og ser frem til et godt samarbejde omkring den vigtige opgave med indkvarteringen af sårbare voksne udlændinge, siger kontorchef i Udlændingestyrelsen Ditte Kruse Dankert i pressemeddelelsen.

Kontrakten træder i kraft 1. september 2022 og er gældende i tre år med mulighed for et års forlængelse.

Styrelsen skriver også, at man har ”orienteret Hjørring Kommune om den kommende indkvartering af gruppen af sårbare udlændinge”.

Men Claus Mørkbark Højrup, formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget i Hjørring, er ikke tilfreds med processen.

- Jeg synes, det er en mærkelig proces. At der ikke er nogen form for nabohøring, og at vi heller ikke politisk har fået nogen form for orientering af Udlændingestyrelsen, før beslutningen er truffet. Det virker som om, de forsøger at snige den ind, siger han til Nordjyske.