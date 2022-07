750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Eksempelvis ved at de har åbnet deres hjem for vidner, som var sårede eller i chok.

De fleste opkald har ifølge konsulenten haft en varighed på mellem 20 og 45 personer.

- Henvendelserne handler om ængstelighed, frygt og tanker om hvad-nu-hvis, siger Mikkel Wendelboe Toft.

Som eksempel nævner han samtaler med personer, som havde været i Field’s tidligere på dagen, eller som skulle have været det, men gjorde noget andet i stedet.

De sidder nu tilbage med en følelse af, at det kunne have været dem, der var gået ud over.

Nogle af henvendelserne er endt med, at rådgiverne har henvist borgerne til at tage kontakt til egen læge eller til en psykolog.

Og der har været efterspørgsel efter psykologbehandling, oplyser Region Hovedstaden.