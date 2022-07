Reglerne er klokkeklare: Youtube-brugere skal afholde sig fra at uploade videoer, der promoverer eller forherliger selvmord eller selvskade eller på anden vis vejleder til dette. Gør de det, vil indholdet blive fjernet.

Alligevel fik videoer uploadet af den formodede gerningsmand, der er sigtet for at tage tre menneskeliv i indkøbscentret Field’s søndag, lov til at ligge frit tilgængeligt på den 22-åriges Youtube-kanal fra et ukendt tidspunkt fredag til sent søndag aften.