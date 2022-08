et er en myte, at alting var bedre i gamle dage. Og dog. Hvis man holder af vinter, sne og frost, så var det bedre i gamle dage. Nu tager Vejdirektoratet, der skal sørge for at holde alle statens veje sne- og isfri i vintermånederne, konsekvensen og skærer med ét hug mellem to og fire uger af vinteren.