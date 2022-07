Mette Frederiksen om skyderi i Field's: Festen stoppede på et splitsekund

Over 100 personer har i kølvandet på skyderiet henvendt sig til Røde Kors’ rådgivere på Offerrådgivningens telefon.

Statsministeren opfordrer til, at alle, der måtte være berørt af hændelsen, søger hjælp:

- Vent nu ikke med at søge den hjælp, der er. Man må ikke komme igennem sådan en her krise alene. Langt de fleste vil have behov for hjælp og opbakning. Lad for guds skyld være med at vente, siger hun.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) er også til stede ved seancen.

Både han og statsministeren bliver af tilstedeværende journalister spurgt, om der er behov for forbedringer eller opstramninger i kølvandet på sagen.

Men det er endnu for tidligt at svare på, lyder det fra statsministeren.