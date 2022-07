31 ambulanceberedskaber blev sendt afsted til Field’s, da meldingen om skud i shoppingcenteret indløb søndag eftermiddag.

Det fortæller cheflæge Anders Damm-Hejmdal for Region Hovedstadens akutberedskab på en pressebriefing foran Rigshospitalet mandag formiddag.

- Det lykkedes med et meget kort varsel at kalde en stor mængde personale sammen. Mange afbrød deres ferie for at hjælpe, siger cheflægen.