Torsdag så »en virkelig skidt sag« dagens lys på Kriminalforsorgens hjemmeside.

En sag, der omhandler lovstridige optagelser af samtaler mellem advokater og deres klienter i landets lukkede fængsler, og som får en af landets profilerede forsvarsadvokater til at frygte, at sagen kan medvirke til at skabe et tillidsbrud.