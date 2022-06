Herlufsholm beklager for pres på kronprinsparrets skuldre

Ifølge Martin Arvedlund håber skolen nu at få ro til at rette op på de forhold.

- Vi ønsker ro om skolen, herunder alle vores elever og ansatte, så vi får mulighed for at bruge vores tid og energi på at følge vores mange iværksatte tiltag til dørs og dermed sikre bedre trivsel for eleverne, siger den konstituerede rektor.

Han tilføjer, at han håber snart at kunne offentliggøre en ny bestyrelse samt en ny rektor.

Foruden kronprinsparrets udmeldelse af deres børn er afsløringerne af forholdene på Herlufsholm mundet ud i, at den daværende rektor er blevet afskediget, og at bestyrelsen er trådt af.

Derudover har skolen bebudet en række tiltag. Blandt andet bliver en ordning, hvor udvalgte ældre elever har et ekstra ansvar for de yngre, afskaffet.