22 personer i Danmark er vaccineret mod abekopper

Abekopper er en virussygdom, der primært smitter ved berøring. Den er ikke luftbåren, og man kan først smitte andre, når man har symptomer.

Sygdommen viser sig som et udslæt med hvide blærer. Den kan også give feber.

Et almindeligt sygdomsforløb varer normalt to til fire uger. De fleste tilfælde går over af sig selv, og langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.