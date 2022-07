For 18 år siden, da Jyllands-Posten for første gang sendte to journalister og en fotograf Jorden rundt for at beskrive de vejr- eller klimaforandringer, som Jordens befolkning dengang oplevede, var der stadig betydelige diskussioner om, hvorvidt Jorden var ramt af menneskeskabte klimaforandringer – eller om der måske i lige så høj grad var tale om naturlige forandringer af klimaet.