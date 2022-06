Tekniske problemer plager Nets på andet døgn

Der er endnu ikke ryddet op i systemerne hos Nets, der onsdag blev ramt af tekniske problemer.

Derfor er der torsdag stadig borgere, der ikke kan tilgå netbank eller sider som sundhed.dk og borger.dk med NemID.

Det oplyser Nets, der driver NemID, lidt før klokken 20 torsdag.

- Vi har arbejdet hele dagen for at få det op at køre 100 procent. Vi er tættere på, end vi var tidligere på dagen, oplyser pressevagten hos Nets.