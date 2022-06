Det er ikke mere end halvandet år siden, at et bredt politisk flertal satte en endnu hårdere kurs over for vanvidsbilisme. Straffen for vanvidskørsel skulle stige markant, og de fareforvoldende bilister skulle kunne få konfiskeret deres bil.

Men efter en ny dom fra Aarhus i en sag, som har efterladt en nygift politibetjent invalideret, undrer flere partier sig så meget, at de nu har kontaktet justitsminister Mattias Tesfaye.