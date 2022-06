Tekniske problemer plager fortsat NemID onsdag aften

Problemerne hos NemID gav tidligere på dagen også udfordringer for de mange danskere, der har skiftet til MitID.

Det skyldes, at NemID’s nedbrud gav forstyrrelser for NemLog-in. Det system bruges til at tilgå offentlige portaler som skat.dk og sundhed.dk, uanset om man bruger NemID eller MitID.

Peter Glüsing oplyser, at omkring 76 procent af alle brugere har skiftet til MitID.

Egentlig skulle alle være flyttet til MitID inden udgangen af juni. Men den frist blev udskudt til oktober på grund af lange ventetider på Borgerservice i foråret.

Der har særligt været fokus på at få udfaset NemID-nøglekortet. Det skyldes, at der kan tages en kopi eller et foto af et nøglekort, og det dermed ikke er lige så sikkert som de nye løsninger.