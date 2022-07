Ølbranchen har en »rigtig god« kontakt til magthaverne, og selv om der i brede kredse har været et ønske om at minimere særligt unges forbrug af både tobak og alkohol, er det lykkedes bryggerierne at få en stribe politiske sejre.

Sådan lyder det fra den mangeårige direktør af Bryggeriforeningen Niels Hald, som efter 26 år netop har overdraget direktørstolen til tidligere justitsminister Nick Hækkerup.