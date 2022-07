Regeringen er parat til at imødekomme kritikken af, at mange grønne energiprojekter mangler lokal opbakning, fordi borgernes interesser i for høj grad tilsidesættes.

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen er godt klar over, at ikke alle er begejstrede for Folketingets planer om, at der skal rejses langt flere vindmøller og solceller på land. Derfor vil han nu forsøge at finde veje til, hvordan lokale interesser bedre tilgodeses.