Ny omikron-undervariant dominerer nu i Danmark

- Den (BA.5-varianten, red.) ser ud til at have en vækstfordel sammenlignet med øvrige varianter, men der er fortsat ikke tegn på, at den giver et mere alvorligt sygdomsforløb, lyder det.

Det var forventet af både sundhedsministeren og Statens Serum Institut, at BA.5-undervarianten ville blive dominerende.

Det er på trods af, at BA.5 blot udgjorde mindre end en procent af den samlede smitte i midten af maj.

Kontakttallet er desuden blevet beregnet til 1,1 tirsdag for anden uge i træk.

Når kontakttallet er 1,1, vil det sige, at 10 smittede i gennemsnit smitter 11 andre.