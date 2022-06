Forældre vil prioritere bedre indeklima over gratis skolemad

- Men hvis man skulle lave det om til en fast obligatorisk ordning, hvor alle skoler i hele landet skulle garantere, at alle elever får et måltid, vil det være et enormt dyrt projekt, siger Rasmus Edelberg.

Tænketanken Cevea anslår, at det vil koste i omegnen af 2,2 milliarder kroner om året at indføre offentligt betalt skolemad i alle danske folkeskoler.

De penge vil forældreformanden hellere bruge til at få styr på indeklimaet i skolerne.

- Vi ved, at op mod 90 procent af børnene i de gamle skoler sidder i et indeklima, som er direkte skadeligt for dem og giver dem hovedpine og fravær.

- Så vi synes, at man i første omgang skal stoppe skaden og sikre et bedre undervisningsmiljø, siger Rasmus Edelberg.