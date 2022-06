Pressechefen fortæller kort før klokken 8 til Jyllands-Posten, at branden har været under kontrol i mere end en time, men at efterslukningen stadig er i gang.

Branden har efter hans opfattelse kun fået fat i det hjørne af bygningen, hvor teknikrummet ligger, og Københavns Zoo kommer til at holde åbent som normalt mandag.

Men girafferne kan meget vel se frem til at skulle tilbringe i hvert fald et par nætter under åben himmel og altså uden deres hus.