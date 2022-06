Undersøgelse: Inflation har gjort os mere opmærksomme på madspild

De stigende priser har tilsyneladende fået flere danskere til at tænke mere over madspild og købe flere varer, som snart overskrider sidste salgsdato.

I hvert fald svarer 46 pct. af de adspurgte i en undersøgelse som analysevirksomheden Epinion har lavet for appen Too Good To Go, at de vil mindske madspild i de kommende måneder.